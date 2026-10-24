Dự báo thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 24/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.