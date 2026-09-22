Dự báo thời tiết ngày 23/9: Miền Bắc ngày nắng, mưa về đêm
Ngày 23/9, thời tiết khu vực miền Bắc phổ biến ngày nắng, nhiệt độ giảm nhẹ với mức nhiệt thấp nhất từ 24–26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 21 độ, trời dịu mát. Về đêm, toàn vùng có lúc có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/9
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 27-30 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.
Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-239-mien-bac-ngay-nang-mua-ve-dem-post361508.html