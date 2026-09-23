Dự báo thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa lớn

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TPHCM: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.