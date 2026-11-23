Hôm nay, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; trưa và chiều trời nắng; đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Trung Bộ, mưa giảm, ngày có nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ đêm nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng khiến Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Lào Cai, hôm nay ít mưa, trưa và chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ tại các khu vực phổ biến khoảng 17-24 độ C. Từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét, mưa có xu hướng gia tăng, nền nhiệt giảm nhanh.