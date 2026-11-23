Cơ quan khí tượng cho biết, bộ phận không khí lạnh này đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 23 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 10 độ C.

Bộ phận không khí lạnh này đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh minh họa.

Trong đêm 23/11, tại Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, gần sáng chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng không mưa, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C; cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.