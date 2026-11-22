Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày 23/11, thời tiết tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất đạt 26–29 độ C. Ảnh: Đình Huy

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.