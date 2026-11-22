Dự báo thời tiết ngày 23/11: Bắc Bộ nắng ấm trước khi đón đợt rét mới
Ngày 23/11, thời tiết tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất 26–29 độ C, riêng đêm và sáng sớm trời rét. Tới đêm 23/11 và sáng 24/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, gây mưa rào rải rác cho Hà Nội cùng Đông Bắc Bộ, đẩy nền nhiệt toàn vùng giảm sâu và chuyển rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2311-bac-bo-nang-am-truoc-khi-don-dot-ret-moi-post368476.html