Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 23/11, khu vực Bắc Bộ sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm mưa rào; nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.