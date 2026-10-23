Dự báo thời tiết ngày 23/10: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, có nơi trên 34 độ

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/10 đến ngày 24/10 - Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối 22/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 24/10 đến ngày 1/11 - Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ ngày 26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (riêng ngày 26/10 mưa tập trung ở phía Bắc khu vực). - Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.