Dự báo thời tiết ngày 23/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, đêm về sáng có mưa rào và dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối, một số nơi có thể có mưa to.

Tại Lào Cai, ngày nắng, tuy nhiên cần đề phòng mưa rào và dông cục bộ. Nhiệt độ khu vực vùng thấp dao động khoảng 21-31 độ C. Vùng cao, đặc biệt tại Sa Pa và các khu vực núi cao, thời tiết mát hơn, đêm và sáng sớm trời lạnh.