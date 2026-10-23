Dự báo thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông rải rác

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 23/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.