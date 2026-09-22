Dự báo thời tiết ngày 22/9: Miền Bắc nắng nóng oi bức, miền Nam có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực từ TP. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP. Huế từ 5-10mm, có nơi trên 20mm, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Bên cạnh đó, hiện nay (22/9), vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 22/9:

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 32-34 độ; phía Nam 29-31 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.