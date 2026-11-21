Dự báo thời tiết ngày 22/11: TP HCM nắng nóng 32-34 độ C
Ngày 22/11, thời tiết TP HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục ổn định và ít mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ban ngày trời có mây, nắng mạnh làm xuất hiện cảm giác oi nóng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất từ 32–34 độ C, về đêm và sáng sớm tiết trời dịu mát từ 25–27 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/11
TP Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.
Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.
Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.
Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thanh Hóa đến TP Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2211-tp-hcm-nang-nong-32-34-do-c-post368380.html