Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/11

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cuối tuần, thời tiết TP HCM ổn định và ít mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Cà Mau.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến TP Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.