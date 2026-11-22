Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc giảm mưa, ngày có nắng
Thời tiết ngày 22/11, cả nước có xu hướng mưa giảm trên đất liền, không khí lạnh suy yếu dần. Khu vực miền Bắc ấm lên vào trưa chiều, trời rét về đêm và sáng sớm.
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.
Không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.
Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.
Phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11:
- Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-22-11-mien-bac-giam-mua-ngay-co-nang-10444498.html