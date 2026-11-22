Khu vực Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11: - Bắc Bộ: Từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11 trời rét. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.