Dự báo thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.