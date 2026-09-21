Dự báo thời tiết ngày 21/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn

TP. Hà Nội ngày nắng,đêm không mưa, gió nhẹ. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Bắc ngày nắng, chiều tối vầ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Quảng Trị đến Tp. Huế) chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/9 đến ngày 22/9: - Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 21/9 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 30/9: - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Từ đêm 22-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ từ ngày 22-24/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 29/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.