Ảnh minh họa.

Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.