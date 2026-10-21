Dự báo thời tiết ngày 21/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/10/2026

Ngày 21/10, không khí lạnh yếu tràn về nước ta. Cường độ không khí lạnh không mạnh lại di chuyển lệch đông nên chủ yếu làm gió đông bắc ở vùng biển của khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8 từ chiều cùng ngày. Sóng biển cao 2-4m, biển động. Hình thái thời tiết này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển.

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với trường gió đông đến đông nam từ mực 1.500m đến 5.000 có cường độ yếu, vì vậy chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực phía Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Ngày 21/10, miền Bắc đón không khí lạnh yếu. (Ảnh minh họa)

Vì mưa không lớn, diện cũng không nhiều nên nền nhiệt ở khu vực này chỉ giảm nhẹ 1-2°C trong ngày 21 và 22/10. Sau đó, mưa giảm, nhiệt độ cũng tăng dần lên trong những ngày cuối tuần.

Cũng trong ngày 21/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Đêm 21 và ngày 22/10, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 21/10.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/10/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, từ chiều mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.