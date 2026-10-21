Dự báo thời tiết ngày 21/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi có mưa, mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ có mưa rào, cục bộ có nơi có dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa to.

Tại Lào Cai, ngày nắng, thời tiết khá nóng vào trưa và chiều; đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-34 độ C; thấp nhất khoảng 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.