Dự báo thời tiết ngày 20/9: Miền Bắc nắng ráo, miền Nam mưa lớn diện rộng

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ.Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Bắc có nơi trên 31 độ.

Phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 21/9: - Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 20/9, có mưa rào và dông rải rác. - Các khu vực khác: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 21/9 đến ngày 29/9: - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối) - Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ đêm 21-22/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.