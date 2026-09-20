Dự báo thời tiết ngày 20/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 20/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa tới Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm); nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm); nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.