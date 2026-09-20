Dự báo thời tiết ngày 20/9: Bắc Bộ nắng, miền Trung và Nam Bộ còn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 20/9 tại có mây, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Bộ nhìn chung ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C. Đáng chú ý, Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông trong đêm và sáng. Cục bộ có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Tây Nguyên tiếp tục mưa chiều tối. Riêng Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 20/9 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.