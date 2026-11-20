Khu vực TP. Hà Nội trời rét, sáng có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 23-26 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/11 đến ngày 21/11: - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm 19 và ngày 20/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Đến đêm 20 và ngày 21/11: có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 21/11 đến ngày 29/11: - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 23-25/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 24-25/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-27/11 trời rét. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 21/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ngày 22/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 25-29/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.