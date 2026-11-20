Hôm nay, không khí lạnh tăng cường. Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến khoảng 14-21 độ C. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, hôm nay có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trời rét, đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ toàn khu vực phổ biến khoảng 13-21 độ C. Mưa có xu hướng giảm dần về chiều, tuy nhiên đêm nay một số nơi vẫn còn mưa rải rác.