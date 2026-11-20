Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 20/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa tới Huế mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng có lúc có mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.