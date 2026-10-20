Dự báo thời tiết ngày 20/10

Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lào Cai, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ tại các khu vực vùng thấp phổ biến khoảng 24-33 độ C; khu vực vùng cao và vùng núi cao đêm về sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-18 độ C.