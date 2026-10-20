Dự báo thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ nắng ráo trước khi đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế từ chiều tối 21/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, ngày 20/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Đến đêm 20 và ngày 21/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các nơi khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày 20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 20/10:

TP Hà Nội: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.Hồ Chí Minh: Có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 21/10 đến ngày 29/10 - Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế đêm 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng 2-3 ngày cuối, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 22-23/10, sau có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.