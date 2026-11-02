Dự báo thời tiết ngày 2/11: Mưa dông rải rác xuất hiện nhiều nơi trên cả nước

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 2/11, Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.