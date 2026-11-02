Dự báo thời tiết ngày 2/11: Miền Bắc chuyển mưa, nhiều nơi có mưa dông

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa dông rải rác. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/11 đến ngày 3/11 - Bắc Bộ: Đêm 1/11 và ngày 2/11, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 2/11 và ngày 3/11, có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.