Dự báo thời tiết ngày 2/11: Bắc Bộ chuyển mưa dông, giảm nhiệt nhẹ
Ngày 2/11, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong ngày, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt toàn vùng giảm nhẹ, phổ biến từ 21–31 độ C, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt có nơi hạ dưới 20 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 2/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-211-bac-bo-chuyen-mua-dong-giam-nhiet-nhe-post365956.html