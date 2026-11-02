Dự báo thời tiết ngày 2/11/2026: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giảm nhiệt

Thời tiết hôm nay 2/11/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 80mm. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với ngày trước đó.

Thời tiết Hà Nội mưa rào rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/11, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất giảm mạnh đến 3 độ, còn ở mức 28-31 độ.

Cũng trong ngày 2/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối, có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc. Do đó, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.