Dự báo thời tiết ngày 2/10: Miền Bắc giảm nhiệt, không khí lạnh mạnh sắp tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc ngày 2/10 có xu hướng dịu hơn sau những ngày nắng nóng. Nhiều khu vực xuất hiện mưa rào, dông vài nơi, nền nhiệt giảm khoảng 2-3 độ C so với ngày 1/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 2/10 có mưa vài nơi, sau đó trưa và chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 34 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn duy trì nền nhiệt cao, một số nơi có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa rào, dông rải rác tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc giảm nhiệt, mưa dông xuất hiện rải rác trong ngày 2/10. Ảnh minh họa

Không khí lạnh mạnh hơn sắp ảnh hưởng miền Bắc

Đáng chú ý, khoảng ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tăng cường xuống nước ta. Hình thế thời tiết này có khả năng gây mưa trên diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 5/10, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi cao có nơi xuống khoảng 18 độ C. Về đêm và sáng, thời tiết có khả năng chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/10

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trời nhiều mây, ngày có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tăng cường từ 4-5/10, miền Bắc có khả năng chuyển lạnh về đêm và sáng. Ảnh minh họa

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C. Ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày có nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời có mây, ban ngày có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện rải rác. Gió nhẹ. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.

TPHCM: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Trời nhiều mây, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi; chiều tối và tối mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.