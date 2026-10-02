Dự báo thời tiết ngày 2/10: Miền Bắc giảm nhiệt, có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc có cường độ yếu và lệch về phía đông nên chưa tạo ra biến động lớn về thời tiết. Mưa chủ yếu xuất hiện ở khu vực vùng núi, trong khi nền nhiệt tại nhiều nơi chỉ giảm nhẹ, nắng nóng vẫn còn duy trì.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, thời tiết được dự báo thay đổi rõ hơn trong khoảng ngày 4-5/10 khi một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời nhiệt độ giảm đáng kể, mang lại trạng thái thời tiết mát mẻ hơn.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 2/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.