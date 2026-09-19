Dự báo thời tiết ngày 19/9: Miền Bắc có nắng, miền Trung mưa lớn dồn dập

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 19/9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ có nắng, kết thúc chuỗi ngày mưa lớn. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 19/9:

TP. Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/9 đến ngày 28/9: - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 23-24/9 có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, từ khoảng ngày 23-24/9 cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối) - Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ 20-22/9, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.