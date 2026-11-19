Hôm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối, nhiệt độ giảm, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt là phía Bắc Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào phổ biến ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tại Lào Cai, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt toàn tỉnh tiếp tục giảm sâu, trời chuyển rét, riêng vùng cao rét đậm, rét hại về đêm và sáng.