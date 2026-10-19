Dự báo thời tiết ngày 19/10

Khu vực Bắc Bộ có nắng, một số nơi sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lào Cai, ngày có lúc hửng nắng, một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp dao động khoảng 22-30 độ C; khu vực vùng cao mát mẻ hơn.