Dự báo thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (Từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.