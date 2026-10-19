Dự báo thời tiết ngày 19/10: Bắc Bộ ngày nắng hanh, Nam Bộ mưa dông về chiều

Khu vực Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực phía Nam (Từ phía Đông Gia Lai đến Lâm Đồng) ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/10 đến ngày 20/10 - Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối 18/10 và ngày 20/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối). - Các nơi khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10 - Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26-27/10, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20-21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26-27/10, phía Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. - Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.