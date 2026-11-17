Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Từ chiều mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Ảnh: Đình Huy

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-37 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.