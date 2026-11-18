Khu vực Hà Nội ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào, chiều tối và đêm trời chuyển rét. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/11 đến ngày 19/11: - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 18/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 19/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 18/11 Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 19/11 Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 19/11 phía Bắc trời chuyển lạnh. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11: - Bắc Bộ: Đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11 có mưa vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi; riêng Hà Tĩnh từ đêm 19-20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau mưa giảm. Phía Bắc trời lạnh. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.