Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/11/2026

Sáng 18/11, vùng núi Bắc Bộ chịu tác động bởi một đợt không khí lạnh. Từ trưa và chiều cùng ngày, khối không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đến Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Ngày 18/11, miền Bắc chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Khoảng trưa và chiều 18/11, thời tiết Hà Nội cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, khu vực này có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, Hà Nội trời chuyển rét.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Cũng trong ngày 18/11, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì trạng thái đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/11/2026

TP Hà Nội ngày có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ chiều chuyển gió đông bắc cấp 3 đồng thời trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-37°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối trời chuyển rét. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.