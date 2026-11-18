Hôm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối nhiệt độ giảm, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt là phía Bắc Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào phổ biến ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tại Lào Cai, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một số khu vực. Sau những ngày nắng ấm, nền nhiệt bắt đầu giảm khi không khí lạnh tràn về, dao động khoảng 13-28 độ C; vùng núi cao như Sa Pa trời lạnh hơn, đặc biệt về đêm và sáng sớm. Đáng chú ý, từ chiều tối nay thời tiết chuyển sang trạng thái lạnh và ẩm.