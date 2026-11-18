Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 18/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm trời chuyển rét.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào. Chiều tối và đêm trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và có nơi có dông. Chiều tối và đêm trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và có nơi có dông. Chiều tối và đêm trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, chiều và đêm mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.