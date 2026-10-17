Dự báo thời tiết ngày 18/10: Miền Bắc sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng 34 độ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Cuối tuần, miền Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Ảnh: Đình Huy.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.