Dự báo thời tiết ngày 18/10

Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Các tỉnh miền Trung phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ khoảng 29-33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối; cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, ngày nắng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực vùng thấp phổ biến 29-32 độ C, ban đêm khoảng 24-25 độ C. Tại các xã vùng cao, đặc biệt khu vực Sa Pa và các điểm du lịch vùng cao, thời tiết có thể mát mẻ hơn, sáng sớm và ban đêm trời se lạnh.