Dự báo thời tiết ngày 18/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 18/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.