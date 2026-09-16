Dự báo thời tiết ngày 17/9: Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-24/9, TP HCM và khu vực Nam Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn. Ảnh: Minh Quân.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.