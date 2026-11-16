Dự báo thời tiết ngày 17/11: Trung Bộ nắng mạnh trước khi chuyển mưa rét
Ngày 17/11, thời tiết Trung Bộ nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế sáng sớm có sương mù nhẹ. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An; Bắc Trung Bộ chuyển rét (15–18 độ C), khu vực Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1711-trung-bo-nang-manh-truoc-khi-chuyen-mua-ret-post367676.html