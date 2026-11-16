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Dự báo thời tiết ngày 17/11: Trung Bộ nắng mạnh trước khi chuyển mưa rét

Ngày 17/11, thời tiết Trung Bộ nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế sáng sớm có sương mù nhẹ. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa tại khu vực Thanh Hóa - Nghệ An; Bắc Trung Bộ chuyển rét (15–18 độ C), khu vực Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Báo Nhà báo và Công luận
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Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 17/11, thời tiết Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Ảnh: Minh Trang.

Ngày 17/11, thời tiết Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Ảnh: Minh Trang.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thảo Vân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1711-trung-bo-nang-manh-truoc-khi-chuyen-mua-ret-post367676.html