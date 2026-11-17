Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/11/2026

Ngày 17/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32°C, có nơi trên 32°C. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng ngày 18/11, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ngày 17/11, miền Bắc trời nắng, có nơi trên 32°C. (Ảnh minh hoạ)

Từ 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội. Ngày và đêm 18/11, khu vực này có mưa, mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, Hà Nội trời chuyển rét.

Ngoài ra, trong ngày 17/11, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/11/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, trong đó, khu Tây Bắc 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Hoá đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.