Khoảng đêm 19/11, ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11 ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Khu vực trên biển, từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.