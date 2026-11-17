Hôm nay, tại khu vực Bắc Bộ, trưa và chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến khoảng 26-30 độ C. Tại Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ khoảng 28-32 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-34 độ C.

Tại Lào Cai, trưa và chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ về đêm và sáng. Nhiệt độ khu vực phía Bắc của tỉnh phổ biến khoảng 13-29 độ C; khu vực phía Nam khoảng 16-29 độ C; riêng vùng núi cao trời rét, đêm về sáng rét hại.